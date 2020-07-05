تيسيرات "الإسكان" للأراض الاستثمارية بمساحة فدانين وأكثر

أعلنت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منح تيسيرات لقطع الأراضي الاستثمارية المُخصصة بالمدن الجديدة، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم مسيرة التنمية بالمدن الجديدة، ومراعاة للظروف الراهنة التي تمر بها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من تأثيرات على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة.

"الوطن" توضح تلك التيسيرات واشتراطاتها، وفقًا للموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية:

أولًا: بالنسبة الأرض المُخصصة بجميع أنظمة التخصيص فيما عدا الأراضي المُخصصة بنظام الشراكة، أو المُخصصة تحت مظلة الإسكان القومي أو الاجتماعي، يتمّ منحها التيسير وفقاً لما يلي:

منح مدة إضافية للتنفيذ -دون مقابل- قدرها 3 أشهر تضاف إلى المدة الأصلية أو الإضافية، وذلك للمشروعات الساري مدة تنفيذها حتى 2020/3/15 وما بعدها، وتؤجل الأقساط المستحقة على الأراضي اعتباراً من 2020/5/14، لمدة 6 أشهر بحد أقصى 2021/5/13، وذلك حسب عدد الأقساط المستحقة خلال هذه الفترة، محملاً بالأعباء بفائدة 7.5 %، ودون تعديل لمواعيد سداد باقي الأقساط.

وبالنسبة للمشاريع المخصصة بنظام الحصة العينية يتمّ تأجيل أول حصة مستحقة لمدة 6 أشهر ابتداءً من 14/5/2020، ولمدة عام.

ثانيًا: بالنسبة للأراضي المُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة يتمّ منحها التيسير وفقاً لما يلي:

منح مدة إضافية للتنفيذ -دون مقابل- قدرها 3 أشهر تُضاف إلى المدة الأصلية للمشروع، وترحيل موعد تسليم الحصة العينية الواقعة في الفترة من 2020/3/15 ولمدة 6 أشهر، وترحيل المتبقي من قيمة الحد الأدنى المستحق خلال عام 2020 لمدة عام، على أن يُحمل بالأعباء المالية بفائدة قدرها 7.5% حتى تاريخ السداد.

ثالثًا: هذه التيسيرات تسري على الأراضي الساري تخصيصها فقط، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة تحت مظلة الإسكان القومي، أو الإسكان الاجتماعي، والأراضي المُقام بشأنها نزاع قضائي إلا بعد التنازل عن الدعاوى المرفوعة، والمستحقات المالية الواجبة السداد قبل 14/5/2020.