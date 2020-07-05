حريق وزلزال وورطة دولية.. مصائب إيران لا تأتي فرادى

لا تأتي المصائب فرادى على إيران، حيث تعرضت خلال الـ24 ساعة الماضية لعدة مشكلات تنوعت ما بين حرائق وزلزل وإثبات تورطها في قضية دولية.

حريق ضخم

قبل قليل، شب حريقًا ضخمًا في محطة للطاقة في جنوب غرب إيران، مما نتج عنه سلسلة من الحرائق والانفجارات التي أصاب بعضها مواقع حساسة داخل المحطة، حسبما ذكرت "رويترز".

زلزال يضرب شرق إيران

كذلك ضرب زلزل طهران بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، منطقة غميش تبه، بمحافظة كلستان شمال شرق إيران، ووقع الزلزال في عمق 10 كم من سطح الأرض، وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 37.62 والطول الشرقي 53.37 درجة، حسب سبوتنك.

تسمم 70 عاملًا

لم تتوقف المصائب التي تعرضت لها إيران خلال الـ24 ساعة الماضية عند هذا الحد، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع ترسب لغاز الكلور من مجمع "كارون" للبتروكيماويات في مدينة معشور جنوب إقليم الأهواز، ما أدى إلى تسمم 70 من العمال الذين تمّ إسعافهم في مستشفى التابع للشركة، وفقًا لـ"العربية".

وتعد هذه هي سادس حادثة في المنشآت الإيرانية تحدث خلال الـ10 الأيام الماضية، حيث تعرضت قاعدة خجیر الجوية شرق طهران لانفجار مهيب في 26 يونيو الماضي، كما اندلع حريق في محطة كهرباء شيراز في اليوم نفسه.

إثبات تورط طهران في إسقاط الطائرة الأوكرانية

وبالإضافة للخسائر السابقة التي تعرضت لها إيران، أوضحت شبكة "سي بي سي" الإخبارية الكندية، أنَّها حصلت على تسجيل صوتي يثبت توّرط إيران في سقوط الطائرة الأوكرانية في يناير الماضي، حيث يشير التسجيل إلى أنَّ السلطات الإيرانية لم تغلق المجال الجوي فوق طهران في 8 يناير الماضي، وذلك من أجل إخفاء خططها لضرب قواعد عسكرية أميركية في العراق.

وتسبب عدم إغلاق الأجواء في إسقاط طائرة أوكرانية كانت متجهة من طهران إلى كييف، بعد أن استهدفها صاروخان، مما أدى إلى مقتل 176 راكبًا كانوا على متنها، من بينهم 57 كنديًا، ويحتوي التسجيل على محادثة مدتها 91 دقيقة، دارت في 7 مارس الماضي، بين أحد أفراد عائلة ضحية كندية، وحسن رضايفار، رئيس لجنة التحقيق الإيرانية في إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ويقول رضايفار، في التسجيل، إنَّ إغلاق المجال الجوي فوق طهران كان من الممكن أن يكشف هجوم إيران الصاروخي الباليستي على القواعد الجوية الأميركية في العراق، وأفادت شبكة "سي بي سي" الكندية أنّها أرسلت نسخة من التسجيل عبر البريد الإلكتروني إلى رضايفار، وطلبت منه التعليق عليه، إلا أنَّ السلطات الإيرانية عزلت رضايفار من منصبة في غضون 24 ساعة بعد تلقيه التسجيل.