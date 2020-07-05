"حماية نقابة المحامين".. سامح عاشور يوجه رسالة لرجائي عطية

قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إن موارد دخل النقابة تعتمد على الأعضاء فقط، ولم تحصل على أي موارد خارجية، ولم تقدم الدولة أي دعم مادي للنقابة.

وأوضح "عاشور" خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أن النقابة كانت تواجه عبئًا بقيد كل المحامين بجداولها حتى وإن لم يعمل بالمحاماة، حتى القانون الذي أصدره في أغسطس الماضي بتنظيم العملية وتحجيم عملية القيد، قائلًا: "كان كل المحامين يحصلون على العضوية، ويتمتعون بكل مميزات القيد مثل العلاج والمعاش دون أن يقدم للنقابة مليما واحدا باستثناء الاشتراك السنوي".

وأضاف أن موارد النقابة متمثلة في الاشتراك السنوي، وهو الأقل قيمة، وجزء من أتعاب المحاماة في القضايا التي يترافع عنها، ودمغة المحاماة ورسوم التصديق على العقود، قائلًا: "مورد دخل النقابة من المحامين المشتغلين فقط، لذلك لم يصح أن يتقاسم الدخل مع المشتغلين وغير المشتغلين"، مؤكدًا أنه نقابة المحامين ستعلن إفلاسها في حالة إلغاء القانون المنظم لعملية القيد.

وناشد سامح عاشور، مجلس نقابة المحامين برئاسة رجائي عطية، أن يحافظ على ضوابط عملية القانون وتطبيقها بصرامة، وعدم التخلي عن حماية النقابة، موضحًا أن البعض يحاول استغلال هذا الأمر بشكل انتخابي وإطلاق وعود بإلغاء القوانين المنظمة لعملية القيد.