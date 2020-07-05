أشرف زكي: دفن الفنانة رجاء الجداوي بمقابر الأسرة في البساتين

قال أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه هاتف مستشفى العزل بالإسماعيلية والتي كانت تمكث فيها الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي منذ ما يقرب الـ43 يوما.

وأضاف "ذكي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن المتابعين لصحة الفنانة الراحلة في المستشفى أخبروه بأن حالتها حرجة جدا وذلك مساء أمس، موضحا أنه وبعدما علم ذلك من قبل المستشفى: "فهم أن حالتها أمام وقت قليل وتفارق الحياة وربنا يرحمها".

وأكد أن ابنتها أميرة ذهبت إلى المستشفى لإحضارها ومن ثم الذهاب إلى مقابر الأسرة في البساتين بالقاهرة لتشيعها إلى مثواها الأخير: "أميرة نفسها معندهاش رؤية واضحة وقالت لي أنا هروح المستشفى وأكلمك ونتقابل في المقابر"، مشيرا إلى أنه تلقى خبر وفاتها، منذ قليل، على إثر وصول رئتيها إلى مرحلة أدت إلى الوفاة.

وتابع: "الخبر الوسط الفني كله صحي عليه ومش مصدقين، وفيه حالة غريبة، وهي كانت ماليه الدنيا علينا وكانت فنانة قديرة وسيدة البهجة، كانت جميلة وبتدينا حالة من الدفء والحنان والحب والمجاملة، وكانت رائعة في كل حاجة".