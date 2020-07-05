دفن الفنانة رجاء الجداوي في مقابر الأسرة بالبساتين

قال مصدر مقرب من أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، لـ"الوطن"، إن الأسرة تتجه إلى مدينة الإسماعيلية لتسلم جثمانها، ودفنها بمدافن الأسرة بجوار زوجها بمقابر البساتين.

توفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، منذ قليل، بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وآخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان الماضي، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير وقضت في المستشفى 43 يوما قبل وفاتها.