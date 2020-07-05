مي كساب تنعى رجاء الجداوي: كانت بتعوضني عن أمي

نعت الفنانة مي كساب، الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي التى رحلت عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وقالت مي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كانت فعلا بتعوضني أمي، ماتت أمي رجاء الجداوي قلبي واجعني جدا مش قادرة.. إن لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء وصلاة الغائب كانت ست طيبة وحنينة وجدعة وكريمة ومعطائه مع السلامة يا حبيبتي سلميلي على أمي كانت بتحبك قوي هي كمان".

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، منذ قليل، بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وآخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان الماضي، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير وقضت في المستشفى 43 يوما قبل وفاتها.