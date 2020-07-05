مدحت صالح ينعى رجاء الجداوي: البقاء لله وخالص العزاء

نعى النجم مدحت صالح، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

وقال "صالح" عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: "البقاء لله وخالص العزاء في وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وغادرت منذ قليل، أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، القاهرة متجهة إلى محافظة الإسماعيلية، لاستلام جثمان والدتها من مستشفى العزل لدفنها في القاهرة.

ومن المقرر أن تدفن الفنانة بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بالبساتين.

وتوفيت رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 82 عاما، وذلك بعد مرور 43 يوما على إصابتها بالوباء أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض رمضان الماضي.

وأجرت الفنانة القديرة 3 مسحات تبين إيجابيتهم، ما أثر بالسلب على حالتها النفسية.