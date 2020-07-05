حنان ترك توجه رسالة لابنة رجاء الجداوي: أجارك الله في مصيبتك ومصيبتنا

نعت الفنانة المعتزلة حنان ترك، الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

ونشرت حنان صورة للفنانة الراحلة عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، لله ما أعطى ولله ما أخذ".

ووجهت الفنانة المعتزلة رسالة لأميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، بقولها: "عظم الله أجرك يا أميرة وأجارك في مصيبتك ومصيبتنا، ربنا يصبرك، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وغادرت منذ قليل، أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، القاهرة متجهة إلى محافظة الإسماعيلية، لاستلام جثمان والدتها من مستشفى العزل لدفنها في القاهرة، ومن المقرر أن تدفن الفنانة بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بالبساتين.

وتوفيت رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 82 عاما، وذلك بعد مرور 43 يوما على إصابتها بالوباء أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض رمضان الماضي.

وأجرت الفنانة القديرة 3 مسحات تبين إيجابيتهم، ما أثر بالسلب على حالتها النفسية.