متحدث "الإسكان": الحكومة تسعى لتطوير جميع الأماكن العشوائية

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إنَّ محافظة دمياط من المحافظات الساحلية؛ لذا من الطبيعي المحافظة على جمالها وإعادتها لرونقها القديم، خاصة مع معاناة الأهالي من وجود أماكن عشوائية.

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنَّ وزيرا الإسكان التنمية المحلية كانا في زيارة أمس للمحافظة وتفقدا المشروعات التي على وشك الانتهاء وقرية الصيادين التي تمّ تطويرها.

ولفت إلى أنَّه عند مقارنة الوضع قبل وبعد التطوير فنجد أن المنظر حاليًا حضاري وليس مجرد وحدات سكنية فقط ولكن كاملة الخدمات، مشيرًا إلى تطوير الكورنيش وتوفير خدمات متاحة ومرافق عامة، وتسليم الأهالي 52 وحدة.

وتابع أنَّ السوق منذ 9 أشهر كان عبارة عن مكان عشوائي غير منظم وممتلئ بالباعة الجائلين وكان يخلق مشاكل كبيرة في المنطقة وللأنشطة التجارية الموجودة في مدينة رأس البر، فتمّ إنشاء سوق و192 وحدة وجزء خدمي وبعض المرافق وتطوير الممشى السياحي الموجود على كورنيش النيل ليستفيد منه زوار المنطقة وفي نفس الوقت يكون مظهرًا جماليًا للسوق نفسه.

واستكمل أنَّه بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعي، فيجرى العمل حاليًا على الإعلان الـ13 الممتد حتى يوم 17 من الشهر الجاري، وفق ما صرح به الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بأنَّه سيتمّ مد الموعد لكي يستطيع الأهالي في محافظات بورسعيد، مطروح، والبحر الأحمر استكمال بياناتهم وتحويل مقدمات الحجز لأن الإجراءات الإحترازية وانتشار عدوى فيروس كورونا، أثرت على تواجد المواطنين بشكل كبير وتقديم أوراقهم وشراء الكراسات ودفع مقدمات الحجز.