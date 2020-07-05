عاجل.. أسرة رجاء الجداوي تصل مستشفى عزل أبوخليفة لتستلم جثمانها

وصلت منذ قليل، أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي إلى مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، وبرفتها زوجها وابنتها ليستلموا جثمان الفقيدة لدفنها بمقابر الأسرة بالبساتين.

ومن المقرر أن تؤدي الأسرة صلاة الجنازة على الراحلة بالمقابر وذلك بعد وفاتها داخل المستشفى نتيجة إصابتها بفيروس كورونا منذ 43 يوما.

وكانت أميرة أعلنت وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عاما، حيث كانت الفنانة تتواجد على جهاز تنفس صناعي إختراقي، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليلpcr، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها إيجابية أيضا.