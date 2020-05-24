ابنة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل الإصابة بكورونا: درجة حرارتها 39

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، عن تفاصيل حالة والدتها الصحية بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونقلها لمستشفى العزل في الإسماعيلية صباح اليوم.

وقالت ابنة الفنانة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الجداوي لم يظهر عليها أي أعراض سوى ارتفاع في درجة حرارتها، مضيفة: "اهتمينا بإجراء التحاليل فورًا عند ارتفاع درجة حرارتها بسبب عمرها".

وأشارت إلى أن حالة والدتها مستقرة، ولا تعاني سوى من ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت إلى 39.6 درجة مئوية، كما أن الأشعة المقطعية التي خضعت لها كشفت عن بعض المتاعب البسيطة في الرئة.

وأكدت مختار، أن الفنانة فور ظهور نتيجة تحليلها وتأكد إيجابيتها، نقلت على الفور إلى مستشفى العزل لتلقي الرعاية، متابعة: "التعامل من وزارة الصحة على أعلى مستوى، ومستوى الرعاية في مستشفيات العزل الحكومية رائع".

ونفت أن تكون الجداوي حصلت على العدوى من زوجة حارس العقار: "ماعندناش حارس أصلا، اللي قولته إني أعرف زوجة حارس العقار القديم اتصابت بالفيروس واتنقلت على الفور إلى مستشفيات العزل واتعاملت بمستوى رعاية رائع، لكن والدتي لم تخالط مصابين، ولم تكن تخرج سوى للوكيشن تصوير لعبة النسيان".

ونصحت ابنة الفنانة رجاء جداوي، جميع المواطنين بالتعامل السريع مع الأمر والخضوع سريعًا للتحاليل فور ظهور أعراض: "ماتخافوش والمستشفيات الحكومية على أعلى مستوى".

وطالبت مختار جميع متابعي ومحبي الفنانة رجاء الجداوي، بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وأكدت أن جميع المخالطين لها خضعوا لتحاليل فيروس كورونا من أجل الكشف عن إيجابيتها أو سلبيتها.