محافظ شمال سيناء يطالب "مياه الشرب" بالانتهاء من مشروعاتها

التقى اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، المهندس سعيد إبراهيم بده رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في شمال وجنوب سيناء والعضو المنتدب؛ لبحث سرعة الانتهاء من المشروعات التي يجرى تنفيذها في قطاع المياه والصرف الصحي على مستوى قرى ومدن المحافظة.

وطالب المحافظ بتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية في المحافظة لصالح المواطنين.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة؛ لتحقيق التنمية المستدامة لخدمات المياه والصرف الصحي لأهالي محافظة شمال سيناء، مضيفا أنه جرى عرض مقترح إقامة مشروع محطة تحلية متكاملة تحتوي على مزرعة سمكية مقامة بأحدث النظم التكنولوجيا لخدمة أهالي قرية الروضة بمدينة بئر العبد.