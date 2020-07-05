عاجل.. تغييرات في حكومة الإمارات وتحويل 50% من الخدمات لمنصات رقمية

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، الهيكل الجديد للحكومة.

وأكّد بن راشد، دمج 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، وإلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأضاف بن راشد، أنَّه تمّ إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها وتعيين سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات.

وتمّ دمج وزارة الطاقة في الإمارات مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية.