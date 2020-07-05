يوميات كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي إصابات الإمارات لـ50857 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 11.271.209 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 530.492 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 6.386.990 حالة.

ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي: "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين".

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، إجرائها أكثر من 71000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضحت الوزارة الإماراتية، أنه جرى الكشف عن 716 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 50857 حالة.

وأعلنت الصحة الإماراتية، وفاة 3 مصابين من تداعيات الإصابة بكورونا المستجد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 321 حالة.

وأكدت الوزارة الإماراتية، شفاء 704 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 39857.

قطر تقترب من 100 ألف حالة إصابة بالوباء

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس، تسجيل حالتي وفاة بالإضافة إلى 530 إصابة جديدة بكورونا المستجد.

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 123 حالة وفاة و99183 إصابة بالفيروس التاجي.

وأشارت الصحة القطرية، إلى تسجيل 1804 حالات شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى 90387 حالة.

"الصحة العمانية": إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 45106 حالة

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 1177 إصابة جديدة بكورونا المستجد منها 969 لعمانيين، و208 لغير عمانيين، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 45106 حالات و203 وفيات وتماثل 26968 للشفاء.

وذكرت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2992 والحالات المنومة، 59 وإجمالي المنومين، 452 وفي العناية المركزة، 116 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا في السعودية لـ1858 حالة

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة ببوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصبح الإجمالي 205929 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأكدت الصحة السعوية، تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1858 حالة وفاة.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 2642 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 143256 حالة.

وأشارتت الصحة السعودية، إلى أن عدد الحالات النشطة بلغت 60815، والحالات الحرجة 2295 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 573 إصابة جديدة بكورونا المستجد، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 735 حالة أخرى للشفاء.

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الإصابات الجديدة بينها 297 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 246 حالة لمخالطين لمصابين و 30 حالة قادمة من الخارج.

وأوضحت الصحة البحرينية، أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 23318 حتى الآن بعد تسجيل 735 حالة وعدد الحالات القائمة بلغ 4997 حالة

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة، أمس، 631 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 49303 حالة، فيما جرى تسجيل 5 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 365 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 667 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات التعاقفي من الوباء إلى 39943 شخصاً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن حالات الإصابة الـ 631 السابقة تضمنت 386 حالة لمواطنين كويتيين و245 حالة لغير الكويتيين، مشيرا إلى أن أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 158 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8995 حالة.