30 يوما طوارئ في فلسطين بسبب كورونا

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وجاء في المرسوم: "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".

من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم، وفاة فلسطينيين اثنين أحدهما سبعيني والثاني أربعيني في محافظة الخليل إثر إصابتهما بكورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة، أنّ المتوفيين كانا يعانيان من أمراض مزمنة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 19.