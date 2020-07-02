فلسطين: الإغلاق الشامل يعم الخليل لاحتواء كورونا

عمّ الإغلاق الشامل محافظة الخليل الفلسطينية، استجابة لقرار المحافظ إغلاقها مدة 5 أيام اعتبارا من اليوم، في محاولة لاحتواء الانتشار المتزايد لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أنّ هناك التزاما كبيرا من قبل المواطنين بتعليمات الإغلاق التي شملت نواحي الحياة، باستثناء الصيدليات والمخابز، فيما انتشرت حواجز قوى الأمن الفلسطيني، لضمان الالتزام بالإغلاق.

وطالب المتحدث باسم محافظة الخليل مهدي مرعب، المواطنين بالإبقاء على هذا المستوى من الالتزام خلال الأيام المقبلة، لإتاحة الفرصة أمام الطواقم الطبية والأمنية العمل على احتواء الوباء.

وفيما يتعلق بالمناطق التي لا تتواجد فيها قوى الأمن الفلسطيني وتخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، أوضح مرعب، أن لجان الطوارئ المحلية في تلك المناطق وتنظيم حركة فتح وبإسناد من العائلات والعشائر في الخليل، أخذت على عاتقها تنفيذ التعليمات فيها، والتغلب على عقبة الاحتلال في مواجهة انتشار الفيروس، مشيرا إلى أنّ طواقم المتطوعين انتشرت في تلك المناطق منذ الليلة الماضية وهي تقوم بعملها بالكامل.

وطالبت عشائر الخليل أمس الأربعاء، في بيانات لها، أبناءها والمواطنين بالالتزام الكامل بكل ما يصدر عن الجهات المختصة والرسمية من تعليمات فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد والعمل على احتوائه.

العراق: تسجيل 74 إصابة و7 حالات وفاة جديدة بكورونا بديالي

وفي العراق، أعلنت خلية الأزمة في دائرة صحة ديالي، اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت الخلية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنّه جرى تسجيل 7 حالات وفاة و21 حالة شفاء، مشيرة إلى أنّ العدد التراكمي للإصابات المؤكدة بلغ 1500 إصابة، منها 245 لعاملين بجهات طبية وصحية وتمريضية ومختبرية.