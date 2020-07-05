مقتل وإصابة 6 من أفراد الشرطة في انفجار غربي أفغانستان

أعلن مسؤولون محليون في أفغانستان، مقتل 3 على الأقل من أفراد الشرطة وإصابة 3 آخرين، في انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في منطقة كوهستان بمدينة هيرات غرب البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم، عن حاكم منطقة كوهستان، أمين الله حفت بالا، إنّ الحادث وقع على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة هيرات، حيث مرت سيارة شرطة على قنبلة مزروعة على جانب الطريق.

وأشار بالا، إلى أنّ حركة طالبان تزرع القنابل لاستهداف قوات الأمن.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم يصدر بعد تعليق من طالبان حول الحادث.