أنباء عن مقتل 6 ضباط أتراك وقائد في الغارات الجوية على قاعدة الوطية

تداولت أنباء عن مقتل 6 ضباط أتراك وقائد في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكشفت مصادر عسكرية، أن غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ليبيا، في ساعة متأخرة من أمس السبت، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية، وعادت سالمة إلى قواعدها.

وقال المصدر لموقع "العربية. نت"، إنه تم تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة على منظومات الدفاع الجوي التركية التي تم تركيبها مؤخرًا في قاعدة الوطية من طراز "هوك"، ما أسفر عن تدميرها، وكذلك تدمير 3 رادارات بالكامل.

ونشرت صحيفة "المرصد الليبي"، صورًا فضائية لمنظومات الدفاع الجوي "هوك" التي ثبتتها القوات التركية، الخميس الماضي، في قاعدة عقبة بن نافع "الوطية"، وتم تدميرها بسلسلة ضربات جوية استهدفتها وفقًا لما أعلنته غرفة العمليات الجوية الليبية.

وتُظهر الصور ثلاث منظومات ومثلها رادارات متحركة وثابتة ومنظومة "كورال" للتشويش.