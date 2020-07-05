مصرع شخصين وشكوك في وفاة 16 آخرين بعد أمطار غزيرة باليابان

قتل شخصان ورجحت السلطات وفاة 16 آخرين في غرب اليابان بعد أمطار غزيرة أدت إلى فيضان المياه عن مجاريها وحوادث انزلاق للتربة، حسبما ذكرت اليوم، وسائل الإعلام اليابانية.

وذكرت قناة "إن إتش كي" الحكومية واثنتان من وسائل الإعلام الأخرى، أنّ رجلا وامرأة في الثمانينات من العمر قتلا في حادثي انزلاق للتربة في موقعين مختلفين من منطقة كوماموتو، وفقا لما نقله موقع "فرانس 24".

وأضافت "إن إتش كي" أنّ 16 شخصا آخرين هم "في حالة توقف للقلب والتنفس"، وهي عبارة تستخدم في اليابان قبل التأكيد الرسمي لوفاة شخص من قبل طبيب.

وكان إيكوو كاباشما حاكم منطقة كوماموتو أعلن السبت 14 من هذه الوفيات المرجحة، وهؤلاء هم مقيمون في دار للمتقاعدين اجتاحتها المياه.

وأوضحت شبكة التلفزيون أنّ 6 أشخاص فقدوا. ولم يتمكن المسؤولون في المنطقة والبلديات التي تضررت بالكارثة الطبيعية، صباح اليوم من تأكيد حصيلة الوفيات التي أوردتها وسائل الإعلام.

وأكدوا أنّهم يتخذون إجراءات لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد في مراكز الإيواء التي أقيمت في المنطقة، من بينها احترام التباعد بين العائلات.

وعملت فرق إنقاذ وجنود من قوات الدفاع الذاتي ليل السبت الأحد لمحاولة العثور على المفقودين ومساعدة السكان العالقين في بيوتهم.

وأوضحت قناة "إن إتش كي"، أنّه على الرغم من تراجع قوة الأمطار صباح الأحد، ما زالت مجموعات من السكان معزولة بسبب تحطم جسور وإغلاق طرق. وجرفت الفيضانات آليات واجتاحت مدنا.

وظهرت في لقطات بثتها القناة نفسها أحرف "إس أو إس" (النجدة) على أرضي مدرسة مهجورة في مدينة ياتسوشيرو يلوح منها نحو 10 أشخاص بمناديل بيضاء ومظلات لمروحيات وسائل الإعلام وفرق الإنقاذ طلبا للمساعدة.