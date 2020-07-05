القوات البحرية تحبط تهريب 304 لفافات بانجو.. عناصر إجرامية ألقوا الشحنة في البحر الأحمر

أحبطت القوات البحرية محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر داخل البلاد عن طريق البحر، إذ ورد بلاغ برصد أحد بلنصات الصيد المشتبه بها أمام السواحل الشمالية بميناء الغردقة بنطاق الأسطول الجنوبي.

وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بتوجيه عدد من الوحدات البحرية القائمة بالتأمين بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، وقام المهربون بإلقاء الشحنة في البحر، وبدأت الوحدات تمشيط المنطقة وانتشال 304 لفافات كبيرة من نبات البانجو المخدر مبعثرة بعمق 6 كيلومترات داخل البحر.

وتواصل القوات البحرية جهودها لتأمين وحماية الحدود الساحلية على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتصدي بحسم للمهربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف النيل من مقدرات الوطن.