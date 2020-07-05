بعد قبول دفعة جديدة.. مزايا يتمتع بها طالب الكليات العسكرية

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمعاهد والكليات العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، ومن خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل "ضباط محاربين" ولصالح الكلية البحرية "ضباط بحريين".

وتستعرض "الوطن" المزايا الخاصة التي يتمتع بها طلبة الكليات العسكرية وهي:

مزايا طلبة الكليات العسكرية

- الإقامة الكاملة (سكن - تغذية - ملبس).

- الرعاية الطبية الكاملة المتقدمة وتقوم بها مستشفى الكليات العسكرية ومستشفيات القوات المسلحة.

- مزاولة الأنشطة الرياضية والعلمية لتنمية مهارات الطالب.

- ممارسة النشاط الرياضي في جميع الألعاب والسماح للطلبة البارزين رياضيًا الذين يمثلون الأندية والمنتخبات القومية بالخروج للاشتراك مع فرقهم.

- تلقي العلم على أحدث الأساليب والنظم والحصول على الدرجات العلمية في التخصصات المختلفة.

- إيفاد الطلبة الأوائل لبعثات علمية بالدول الصديقة.

- الاشتراك في مشروع إسكان القوات المسلحة بما يحقق لك الحصول على مسكن مناسب بعد التخرج طبقا للمتيسر.

- الاستفادة من مشروع جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة والذي يقوم على توفير احتياجات القوات المسلحة.

- الرعاية الاجتماعية للطالب خلال فترة دراسته وبعد تخرجه والعمل على حل مشاكله بأسلوب حضاري.

- يمنح الطالب مصروف جيب رمزي أثناء الدراسة وبالنسبة لطلبة السنة الرابعة بالكلية الفنية العسكرية وكلية الطب للقوات المسلحة يتم منحهم راتبا يعادل الراتب الأساسي لرتبة الملازم.

- بالنسبة للطلبة خريجي الجامعات والمعاهد العليا يمنحون راتبا شهريًا خلال فترة الدراسة بالكلية يعادل الراتب الأساسي لرتبة الملازم أول.

- يعامل من يستشهد أو يتوفى أو يصاب بعجز كلي أو جزئي أثناء فترة الدراسة بالكليات العسكرية وبسبب العمليات الحربية أو سبب الخدمة معاملة (الحالات الإصابية) معاملة الضابط من حيث التعويضات والمعاش.

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