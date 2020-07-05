للمتقدمين.. نصائح مهمة قبل اختبارات الكليات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، ومن خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل "ضباط محاربين" ولصالح الكلية البحرية "ضباط بحريين".

ويشترط في التقدم لاختبارات الكليات العسكرية أن يكون لائقا طبيًا، وجسديًا، وتستعرض "الوطن" بعض النصائح التي يجب أن يتبعها المتقدمون لاختبارات الكليات العسكرية

نصائح مهمة للمتقدمين قبل الكشف الطبي

يجري المتقدم اختبارات تحاليله للتأكد من عدم تناول أي من الأدوية المخدرة أو الأدوية المنشطة، لذا تجنب تلك العقاقير، حتى لا تتغير نتائج تحاليل الدم والبول وتصبح إيجابية.

عند التقدم للاختبار، يجب الإفصاح عن الأمراض أو الخضوع لعمليات جراحية، في أي مرحلة عمرية قبل الكشف.

يجب أن تتأكد من نظافة آذانهم وغسلها بشكل جيد، قبل الكشف الطبي.

قص شعر الرأس وحلاقة اللحية، وشهر الإبطين، قبل إجراء الكشف الطبي.

يجب إحضار بطاقة التحقق الشخصية، والأوراق الثبوتية الأخرى اللازمة للكشف الطبي.

قبل الذهاب للكشف الطبي، يجب أن تحصل على قسط وافر من النوم والراحة، وغالبًا يبدأ في الـ6 صباحًا.

إذا كنت تعاني من ضعف النظر، فيمكنك أن تتقدم للكلية الفنية العسكرية فقط، ولكن يجب ألا يقل الحد الأدنى للنظر عن 9/6.