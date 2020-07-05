الرئيس الجزائري يزور مقام الشهيد بمناسبة عيد الاستقلال

زار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون صباح اليوم، مقام الشهيد بالجزائر العاصمة، حيث وضع إكليلا من الزهور وترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمناسبة الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال.

وانتقل تبون بعد ذلك إلى قصر الثقافة "مفدى زكريا" حيث وضع إكليلا من الزهور على رفات 24 من شهداء المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي التي استعادتها الجزائر من فرنسا، أمس الأول الجمعة، بعد احتجازها لأكثر من 170 عاما.

ومن المقرر أن يشهد تبون، في وقت لاحق اليوم، مراسم دفن رفات الشهداء بمربع الشهداء بمقبرة العايلة بالجزائر العاصمة.

ورافق تبون، الوزير الأول "رئيس الوزراء"، عبدالعزيز جراد، وعدد من الوزراء ورئيس الأركان الفريق السعيد شنقريحة.