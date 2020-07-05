زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب مقاطعة يديسو التركية

ضرب زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة يديسو بمحافظة بينكل التركية، أمس السبت، وشعر سكان المقاطعات المجاورة به.

ونقلت جريدة "جمهورييت" التركية، عن مرصد قنديللي في تركيا، أن الزلزال وقع في الساعة 23:12 مساءً، في مقاطعة يديسو، وبلغت قوته 3.5 درجات على مقياس ريختر، ووقع الزلزال على عمق 14كيلو مترات تحت الأرض، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ووفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع أي خسائر في الأرواح، ولكن شعر سكان المقاطعات المجاورة بتأثير الهزة الأرضية، وتسبب في حالة من الذعر والخوف.

واتهمت المعارضة التركية حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، بالاستيلاء على 50 مليار ليرة حصيلة ما جمعته الحكومة من "ضرائب الزلزال"، التي بدأ تطبيقها منذ زلزال 1999، وعدم اتخاذ أي تدابير لمواجهة الزلازل، على الرغم من فرضها "ضريبة خاصة" منذ زلزال مرمرة الذي أودى بحياة الآلاف عام 1999، مخلفًا دمارًا كبيرًا.