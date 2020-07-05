"مجلس أسيوط" يطلاق اسم أساتذين راحلين على وحدات مهمة بالجامعة

قرر مجلس جامعة أسيوط إطلاق اسم اثنين من الأساتذة الراحلين على وحدات مهمة بالجامعة، تخليدا لاسمهما وتكريما لروحهما الطاهرة.

وأعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن موافقة مجلس الجامعة على إطلاق اسم الأستاذ الدكتور محمود جابر مرسى الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة والمستشار رئيس الجامعة للشؤون الهندسية، ونائب رئيس الجامعة الأسبق على معامل التبريد بكلية الهندسة، والذي يُعد أحد القامات العلمية المرموقة بالجامعة ممن عملوا بإخلاص وجهد طوال فترة حياتهم سواء على المستوى العملية أو العلمية وساهم بدور جليل في الإشراف على تصميم وتنفيذ كثير من المشروعات المهمة والبارزة في الجامعة.