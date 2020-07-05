متظاهرون يحطمون تمثالاً لكريستوفر كولومبوس في بالتيمور

قام متظاهرون في بالتيمور، بالقرب من العاصمة الأميركية واشنطن، بتحطيم تمثال للمستكشف كريستوفر كولومبوس، وسحبوه إلى الميناء الداخلي بالمدينة، وألقوه في الماء، وسط الألعاب النارية يوم السبت الرابع من يوليو، حسبما ذكرت صحيفة "بالتيمور صن".

ونقلت صحيفة "بالتيمور صن" عن ليستر ديفيس، المتحدث باسم العمدة الديمقراطي برنارد يونج، قوله يوم السبت، إن تمثال كولومبوس المحطم كان جزءاً من "إعادة فحص تجري على المستوى الوطني والعالمي حول بعض هذه الآثار والتماثيل التي قد تمثل أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

كان كولومبوس واحداً من الأوروبيين الأوائل الذين وصلوا إلى العالم الجديد، ويشار إليه غالباً باسم مكتشف أميركا.

ومع ذلك، ينتقد المؤرخون ونشطاء الحقوق المدنية كولومبوس لاستعباد الأميركيين الأصليين.

وفي خطاب ألقاه في واشنطن، ليلة أمس السبت، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيقاتل من أجل حماية "نمط الحياة" الأميركية التي بدأت عندما اكتشف المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس أميركا.

وقال ترامب خلال احتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض: "سنقاتل معاً من أجل الحلم الأميركي، وسندافع عنه من أجل حماية نمط الحياة الأميركي، والحفاظ عليه، والذي بدأ في عام 1492 عندما اكتشف كولومبوس أميركا".

يشار إلى أن كولومبوس مهد الطريق للاستعمار الأوروبي واستغلال الأميركتين.

وتابع ترامب: "لن نسمح أبداً للغوغاء الغاضبين بتحطيم تماثيلنا، أو محو تاريخنا، أو تلقين أطفالنا أو سحق حرياتنا".

ويعمد المتظاهرون في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى إسقاط تماثيل كولومبوس وشخصيات تاريخية أخرى، مع تزايد الدعوات لإنهاء تمجيد الشخصيات التاريخية ذات الإرث العنصري.

وأثارت وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود قتل بسبب الضغط على رقبته أثناء احتجازه من قبل ضابط شرطة أبيض في ولاية مينيسوتا في مايو الماضي، جدلاً وطنياً مكثفاً حول العرق والتمييز في الولايات المتحدة.