يبلغ 106 أعوام.. وفاة أكبر معمر مصاب بكورونا في مصر

أعلن مستشفى دمنهور التعليمي بالبحيرة، منذ قليل، وفاة أكبر معمر مصاب بفيروس كورونا في مصر، عن عمر يناهز 106 أعوام، متأثرًا بإصابته بالفيروس بغرفة العناية المركزة.

وكان الدكتور أسامة البلكي مدير مستشفى دمنهور التعليمي، سمح لحفيد أكبر معمر مصاب بكورونا داخل المستشفى، بمرافقة جده خلال فترة علاجه.

وقال مدير مستشفى دمنهور التعليمي لـ"الوطن"، إن "حفيد المتوفى يعمل ممرضا بالمستشفى، وصادف دوره في العمل بغرف العزل، وسمحنا له بمتابعة الحالة الصحية لجده أثناء فترة عمله".

وكان شعبان العطار، نجل أكبر مُعمر مصاب بكورونا، قال إن والده أصبح غير قادر على الحركة في ساعاته الأخيرة، مشيرا إلى أن أطباء فريق العزل بالمستشفى ذكروا أن حالة والده تدهورت بشكل مفاجىء، حيث كان يُعالج من مشاكل بالتنفس، ورفض تناول الطعام أو الشراب.