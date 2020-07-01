عزل كفر الدوار يسجل ثامن حالة ولادة قيصرية لمصابة بفيروس كورونا

أعلن مستشفى عزل كفر الدوار، بالبحيرة، عن إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليسجل المستشفى برئاسة الدكتور ياسر زايد، ثامن حالة ولادة قيصرية به.

وأعلن الفريق الطبي المكون من الدكتورة تغريد النقيب أخصائي نسا، الدكتور شكري النجار أخصائي أطفال، الدكتورة إيمان اللقاني أخصائي نسا، والدكتور عادل طلعت أخصائي تخدير، نجاح إجراء عملية الولادة القيصرية الرابعة، التي نفذها الفوج السادس منذ بداية عمله، وجميع حالات الولادة رزقن ببنات، لتسجل مستشفى عزل كفر الدوار 8 حالات ولادة قيصرية لمصابات بفيروس كورونا.

وقالت مصادر بالمستشفى لـ "الوطن"، إن جميع الأطفال جرى لهم التحاليل اللازمة، وثبتت سلبية إصابتهم، وتم تسليمهم لأقاربهم بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وعلى صعيد آخر أعلن المستشفى عن خروج 16 حالة تعاف من فيروس كورونا، تراوحوت أعمارهم ما بين 24 إلى 60 عاما.