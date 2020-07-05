"أطفال المنصورة" يستقبل 10 آلاف طفل خلال الشهرين الماضيين

أعلن الدكتور أحمد الرفاعي مدير عام مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، اليوم، عن معدلات الأداء في المستشفى خلال شهري مايو ويونيو 2020، وأكد أن إجمالي عدد الحالات التي جرى توقيع الكشف الطبي عليها في العيادات الخارجية بلغ 10 آلاف طفل منهم 7424 طفلا من محافظة الدقهلية، و2576 طفلا من محافظات مصر المختلفة.

وأكد الرفاعي، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها في قسم الطوارئ بلغ 3160 طفل، و‏إجمالي عدد الحالات التي دخلت المستشفى خلال هذه الفترة 784 طفلا.

وأوضح أن ‏متوسط مدة الإقامة يتراوح بين 4 إلى 17 يوما حسب التخصص، والمتوسط العمري للأطفال الذين تم دخولهم للمستشفى هو 5 سنوات وخمسة شهور، وتم إجراء 8000 تحليل دم بقسم المعامل، وإجراء 1850 فحص بالأشعة التشخيصية من رنين مغناطيسى وأشعه مقطعية وموجات صوتيه وأشعه باريوم وأشعه عادية.