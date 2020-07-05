أشرف زكي: رجاء الجداوي كانت محبة للحياة

قال الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، إن الفنانة رجاء الجداوي كانت محبة للحياة، وذلك بدليل المدة الطويلة التي قضتها في الحجر الصحي.

وحرص عدد من الفنانين على حضور جنازة ودفن الفنانة رجاء الجداوي، فقد وصل منذ قليل كل من الفنانة شيماء سيف والفنان محمد الشقنقيري والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ومنير مكرم، إلى المقابر بمنطقة البساتين، لتوديع الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ووصل جثمان الفنانة رجاء الجداوي إلى القاهرة قبل قليل، لدفنها في مقابر العائلة بمنطقة البساتين.

وتسلّمت الجثمان، أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، والتي كان برفقتها زوجها، ومن المقرر أن تؤدي الأسرة صلاة الجنازة على الراحلة في المقابر.

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عامًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يومًا، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.