أشرف زكي: علمنا بتدهور حالة رجاء الجداوي وكنا مؤهلين لاستقبال خبر وفاتها

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن أنه كان يتواصل مع الفنانة رجاء الجداوي في أيامها الأخيرة وأنه من وجهها لعمل التسجيل الصوتي الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بعد فترة من مرضها "قولتلها قولي كلمة طمني الناس وقالت كلمة وسجلتها".

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن الفنانة رجاء الجداوي عقب التسجيل الصوتي دخلت بمراحل متدهورة من مرضها وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وفي هذه الأثناء كان يتم التواصل مع ابنتها أميرة والمستشفى.

وأشار زكي إلى أنه كان يتواصل بالأمس مع المستشفى وأبلغوه أن حالتها سيئة وأبلغ بعض الزملاء بذلك "لما تلقينا الخبر بدري النهاردة كنا مؤهلين".