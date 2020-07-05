صورة.. تامر مرسي ناعيا رجاء الجداوي: "وداعا برنسيسة الفن"
كتب:
نرمين عفيفي
12:50 م | الأحد 05 يوليو 2020
نعى المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وكتب تامر مرسي عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "وداعا برنسيسة الفن".
وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عامًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يومًا، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.
وتسلّمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بالإسماعيلية، لدفنه بمعرفة الطب الوقائي، ومن المقرر أن تؤدي الأسرة صلاة الجنازة على الراحلة في المقابر.