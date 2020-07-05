عمرو أديب ناعيا رجاء الجداوي: مكانتش ست عادية.. ربنا يصبرني على فراقك

نعى الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب أديب في تغريدة: "لم تكن سيدة عادية، قدرة غريبة على توليد الحب بشكل مستمر وتسامح لا نهائي واحتواء مستمر، كانت أم الجميع وكانت من أرقى الشخصيات التي عرفتها في حياتي، وكل مكان كانت تشاركني فيه كان يحل التوفيق، لن تعود رجاء الجداوي للحياة، ذهبت وأخدت معها كل المعاني الجميلة، الله يرحمك ويصبرني على فراقك".

وفي تغريدة أخرى كتب عمرو أديب: "15 سنة شغل معاكي يا ست الناس، أنا فعلا مكنتش عارف إنه هييجي اليوم ده، الله يرحمك ويصبرني ويصبر أهلك وحبايبك في كل مكان".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

وتسلّمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بالإسماعيلية، لدفنه بمعرفة الطب الوقائي، ومن المقرر أن تؤدي الأسرة صلاة الجنازة على الراحلة بالمقابر.