صورة.. السفارة الأمريكية تنعى رجاء الجداوي: "كانت عنوانا للأناقة"

نعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراعها مع فيروس كورونا على مدار أكثر من 40 يومًا.

وكتب الحساب الرسمي للسفارة على "تويتر"، "تتقدم سفارة الولايات المتحدة في القاهرة بخالص تعازيها لعائلة الفنانة القديرة رجاء الجداوي لرحيلها".

وفي تغريدة أخرى كتبت السفارة، "كما تتقدم بخالص العزاء للملايين من محبيها في مصر وحول العالم، ونشارك المجتمع الفني المصري والعربي الحزن على فقدان هذه النجمة السينمائية والتليفزيونية والمسرحية والإذاعية المصرية التي كانت عنوانا للأناقة والتفاني في فنها لأكثر من ستة عقود".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عامًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يومًا، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

وتسلّمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بالإسماعيلية، لدفنه بمعرفة الطب الوقائي، ومن المقرر أن تؤدي الأسرة صلاة الجنازة على الراحلة بالمقابر.