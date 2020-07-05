أنغام تنعى رجاء الجداوي: فنانة قدير وجميلة
كتب:
ياسمين محمود
12:26 م | الأحد 05 يوليو 2020
نعت الفنانة أنغام، الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت صباح اليوم بعد صراع مع فيروس كورونا.
وغرّدت أنغام، عبر تويتر: "البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة والجميلة رجاء الجداوي، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.
وتسلّمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بالإسماعيلية، لدفنه بمعرفة الطب الوقائي، ومن المقرر أن تؤدي الأسرة صلاة الجنازة على الراحلة بالمقابر.