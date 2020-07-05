البترول: توصيل الغاز لأكثر من مليون وحدة سكنية العام المالي الماضي

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الانتهاء من تحويل 1.070 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي 2019/2020 ضمن مشروع مصر القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة تنفيذ 107% مقارنة بالمخطط خلال نفس الفترة على الرغم من التحديات التي واجهها نشاط التوصيل نتيجة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا خلال الشهور الخمسة الأخيرة من العام المالي الماضي.

وأوضح أنه طبقا لهذه المعدلات القياسية فإن ما يتم تحقيقه في تحويل الوحدات السكنية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من إسطوانات البوتاجاز يوضح الجهود الدؤوبة لقطاع البترول في تنفيذ خطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة لخفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة، وخاصة المتعلقة بدعم أسطوانات البوتاجاز ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأوضح الملا أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 11.1 مليون وحدة سكنية منذ بداية النشاط وحتى نهاية العام المالي 2019/2020 وهو ما أدى إلى توفير نحو 200 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا، وتوفير خدمة الغاز الطبيعي كوقود حضاري ومستدام لنحو 45 مليون مواطن، منها نحو 5.1 مليون وحدة سكنية تم توصيلها بالغاز خلال السنوات الست الماضية بنسبة 46% من الإجمالي.

وأكد على أن خطة العام المالي الماضي تضمنت توصيل الغاز الطبيعي إلى 66 منطقة جديدة لأول مرة ومنها على سبيل المثال عزبة البرنس بمحافظة الأسكندرية ومدينة الحوامدية وقرى عرب أبو ساعد والشوبك والمنيا بمركز الصف بمحافظة الجيزة، وقرية شنديد بمركز إيتاي البارود، وكفر غنيم بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وقرية دهمشا بمركز مشتول السوق، وصبيح والمهدية والزرزمون والعدوة والشيخ المسلمي بههيا والقرين ومدينة الإبراهيمية وقرية الحلاوات، ومدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وقرية كبيش بمحافظة الغربية وقرية درين بمركز نبروه وقرية نقيطة بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وكفر الشيخ إبراهيم بمركز قويسنا وقرية ميت الواسطى بمركز الباجور، وكفر عبده وكفر وهب بمركز قويسنا ومدينة البتانون وقرية جنزور ببركة السبع بمحافظة المنوفية، وكفر أبوذكرى وميت راضي وكفر سعد وكفر علي شرف الدين وجمجرة بمركز بنها بمحافظة القليوبية، ومدينة ملوى بمحافظة المنيا ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج وقرى الشعراني والحلة وجزيرة مطيرة بمركز قوص ومدينة نقادة بمحافظة قنا، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكل المناطق المتاحة.

وأوضح الملا أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالتوسع في استخدام العدادت مسبوقة الدفع فقد تم تنفيذ ذلك تجريبيا بنجاح من خلال استخدام 20 ألف عداد مسبق الدفع بمناطق الأسمرات 1و2 وبشائر الخير 1و2و3، وقد تم إسناد توريد 1.2 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي في إطار التكامل الذي تعمل به الحكومة بحيث يتم البدء في تعميمها خلال خطة العام المالي 2020/2021.

وأكد الوزير على نجاح وزارة البترول في تحقيق معدلات قياسية بالخطط المعتمدة ببرنامج الحكومة خلال 4 أعوام مالية وهي الفترة 2018/2019 حتى 2021/2022 والذي يتضمن توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.4 مليون عميل، حيث تم توصيل الخدمة الحضارية إلى 2.3 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2018/2019 وحتى 2019/2020 (1.23 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي 2018/2019 و1.070 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي 2019/2020) ومخطط خلال خطة العام المالي 2020/2021 توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية، وبعد الانتهاء من تنفيذها يكون قطاع البترول قد انتهى مبكرا من تنفيذ خطة الحكومة في 3 سنوات بدلاً من 4 سنوات، محققا أهداف القيادة السياسية والحكومة في الإسراع بالمشروعات القومية التي تحقق النفع العام للمواطنين.

وشدد الوزير على أنه من أهم عوامل نجاح تحقيق خطة العام المالي 2019/2020 هو استمرار مبادرة وزارة البترول في تقسيط جزء مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل على 6 سنوات دون مقدم ودون فوائد بواقع 30 جنيها شهريا للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة ضمن مشروع مصر القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.