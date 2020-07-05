آداب حلوان عن السؤال المفتوح لامتحان لغات شرقية: لا عقوبات على واضعه

قالت الدكتور سهير عبدالسلام، عميد كلية الآداب جامعة حلوان، إنّ السؤال الذي وضعه الدكتور شادي الكردي في امتحان قسم اللغات الشرقية بالكلية أمس، يأتي في ضوء المقرر الذي درسه الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، مضيفة أنّه جرى استدعاء الدكتور لمعرفة أسباب وضع السؤال، معللا ذلك أنّ السؤال يأتي في طور التيسير على الطلاب.

وأوضحت عبدالسلام، لـ"الوطن"، أنّ وضع أسئلة الامتحانات مسؤولية الأقسام العلمية وأستاذ المادة، والاطلاع على الامتحانات قبل توزيعها على الطلاب يلتزم السرية، قائلة: "وارد جدا أنّ أستاذ المادة يطرح على الطلاب في ورقة الامتحان سؤالا يقول له فيه، "اكتب في موضوع درسته أو اكتب في موضوع درسته وقم بتحليله، أو اكتب في بحث أجريته في الفصل الدراسي، والسؤال المطروح من المقرر جاء من المقرر للطلاب تيسيرا عليهم، نظرا للظروف التي مرت بها البلاد".

وأكدت عميد الكلية، أنّه لم يتم استقبال أي شكوى من الطلاب بشأن الامتحان والأسئلة المطروحة فيه، ولا توجد أي عقوبات أو إدانة ستواجه الأستاذ، موضحة أنّه جرى توجيه اللوم له ليكون السؤال أكثر تحديدا.