محافظ شمال سيناء يتابع انتظام العمل بديوان عام المحافظة والمصالح الحكومية

تابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سير وانتظام العمل بديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء، للتأكد من تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين، بعد قرارات مجلس الوزراء بشأن مواجهة أزمة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها بالتعايش مع الأزمة.

وأكد المحافظ خلال جولة تفقدية بمختلف المكاتب بديوان عام المحافظة، عودة جميع الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية المحلية والمركزية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العاملة بنطاق المحافظة اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 5 يوليه الجاري.

وشدد المحافظ علي إتباع كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بمقار حفاظا على صحة المواطنين وتنظيم العمل فى مختلف مرافق الدولة وخطة المشروعات ، واتخاذ بعض التدابير الاحترازية بوحدات الجهاز الادارى للدولة.

وجه المحافظ بضرورة الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة قطاعات العمل، موجهًا بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية داخل الجهاز الإداري علي مستوي المحافظة لتحقيق الانضباط في العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار المحافظ الي العمل بالأجازات الاستثنائية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء وفقا لبعض الضوابط ، ومن بينها : أن يتم توقيع الحضور والانصراف فى السجلات المعدة لذلك والموجودة فى الجهات التابعة لها السيدات الحوامل كل يوم أحد من كل أسبوع .. مع تقديم ما يفيد تاريخ بداية الحمل معتمدة ومختومة من المستشفيات الحكومية التابعة لها .. على أن يتم منحها باقى الأسبوع أجازة استثنائية ، أن يتم توقيع الحضور والانصراف فى السجلات المعدة لذلك والموجودة فى الجهات التابعة لها السيدات اللاتى لديهن أطفال أقل من 12 عاما كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع .. مع تقديم صورة من شهادة ميلاد الأطفال .. على أن يتم منحها باقى الأسبوع أجازة استثنائية ، أن يتم توقيع الحضور والانصراف فى السجلات المعدة لذلك والموجودة فى الجهات التابع لها الموظفين أصحاب الأمراض المزمنة ( السكر والضغط وأمراض الكلى والكبد والقلب والأورام ) لمن هم فى سن 55 عاما أو أكبر من ذلك والذين لديهم ملف أمراض مزمنة بملفاتهم الوظيفية مسبقا الموجودة فى الجهة التابع لها يوم الخميس من كل أسبوع .. مع منحهم باقى الأسبوع أجازة استثنائية .. وذلك فيما عدا رؤساء المصالح ومديرى الادارات فى الجهات المذكورة.

أوضح المحافظ أنه يجب فى جميع الأحوال ألا تقل نسبة الحضور للموظفين داخل القسم أو الفرع أو المديرية عن 50 % يوميا ، وأنه فى حالة عدم تحقيق هذه النسبة يتم تواجد الفئات السابقة " أمراض مزمنة ، مرافقى أطفال تحت 12 عاما أو معاقين ، الحوامل ، والمعاقين " ، وذلك لرفع نسبة الحضور فى الجهة الى النسبة المطلوبة