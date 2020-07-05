اليوم.. وصول 8 رحلات طيران تقل 1470 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الأحد، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 24 رحلة طيران تحمل علي متنها 4240 راكبا إلي مطارات 7 دول : مصر ، والإمارات ، والهند، ، ولبنان ، ونيبال، وتونس ،وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 8 رحلات تقل 1470 عاملا مصريا من العالقين .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 8 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، وسوهاج ، وأسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد الموافق 5 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا 1470 عاملا.

وقال : إن الرحلة الأولى سوف تقوم من الكويت الساعة 11:45 علي رحلة فلاي ايجبت رقم 5086 وعلي متنها 165 عاملا وتصل مطار سوهاج ، والثانية العربية- مصر رحلة رقم 218 وتغادر الكويت 11.55 وعلي متنها 165 عاملا وتصل إلى مطار أسيوط.

أما الرحلة الثالثة رقم 2402 علي طيران إير كايرو قيام من الكويت 13.30 وعلي متنها 175 عاملا ، وصول مطار سوهاج ، والرحلة الرابعة علي فلاي ايجبت رقم 5302 قيام من الكويت 14.15علي متنها 165 عاملا تصل لمطار أسيوط.

والرحلة الخامسة علي الكويتية رحلة 541 قيام من الكويت 14.15 وتصل مطار القاهرة، وعلي متنها 200 عامل ، والرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رقم 1733 وقيام من الكويت 17:05، وتصل مطار القاهرة ، وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السابعة علي العربية - مصر 722 قيام من الكويت 18:45 ، وتصل القاهرة وعلي متنها 165 عاملا ، والرحلة الثامنة علي طيران الجزيرة رقم 1713 وقيام من الكويت 20:05 وتصل سوهاج ، وعلي متنها 145 عاملا .وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.