القوي العاملة: 77 ألف جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية لـ 33 عاملا غير منتظم بالوادي الجديد

قامت مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد ، بصرف 77 ألف جنيه علي الرعاية الصحية والاجتماعية لـ 33 عاملا غير منتظم، من المسجلة بوحدة العمال بالمديرية.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من أحمد حسين طليب مدير المديرية تضمن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي ، أشار فيه إلي أن المديرية قامت بتعيين 4 عمال بالقطاع الخاص والاستثماري ، وبلغ المسجلين من خلال شهادات القيد (كعب العمل) 28 راغبا في العمل منها 12 إناثا والباقي ذكورا.

كما قامت المديرية بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة بتشكيل غرفة عمليات تتولى مهام متابعة الأوضاع العمالية والإجراءات الاحترازية وأعمال التطهير فى منشآت القطاع الخاص لمنع تفشى فيروس كورونا، ، وفي هذا الإطار تم التفتيش علي تعقيم وتطهير 96 منشأة تعمل في مختلف المجالات ، وذلك من خلال مكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية .