الرئيس القبرصي: لن نكون عبيدا لتركيا

نقلت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية تصريحات للرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أكد خلالها عزمه على المضي لحل مشكلة قبرص، وقال: "سنستمر في الكفاح حتى ترى تركيا أن حل مشكلة قبرص هو لصالح الجميع"، مضيفا: "قبرص لديها مناطق اقتصادية ونحن جميعًا نراقب الانتهاكات التركية".

وتابع: "كلنا نراقب ما يحدث في سوريا، وما يحدث في ليبيا، ونراقب التحديات ضد الجمهورية اليونانية"، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

وقال الرئيس القبرصي: "للمرة الأولى منذ بداية الأزمة، بعد غزو وطننا واحتلالنا، نجحنا في حضور الاتحاد الأوروبي على طاولة المفاوضات، نجحنا في مشاركة تركيا لأول مرة في الحوار لحل مشكلة قبرص، نجحنا في تقديم خريطة للمناطق الإقليمية، حيث يتعايش الطائفتان بشكل سلمي".

وأضاف أن تركيا تصر على مواقفها التي لا تخدم القبارصة الأتراك ولا القبارصة اليونانيين، لكن تخدم فقط مصالح تركيا الاستراتيجية الخاصة، مثلما تخدم مصالحها في سوريا وليبيا، مستدركا: "لن نقبل ذلك لأنه سيكون استعبادًا لجمهورية قبرص بأكملها".