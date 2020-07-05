رئيس الجزائر يتقدم تشييع رفات 24 من شهداء المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي

تقدم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، مشيعي رفات 24 من شهداء المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي إلى مثواهم الأخير بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وشارك في مراسم التشييع الوزير الأول "رئيس الوزراء"، عبدالعزيز جراد، ورئيس الأركان الفريق السعيد شنقريحة، وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة.

وجاءت مراسم الدفن بالتزامن مع احتفال الجزائر اليوم بالذكرى الثامنة والخمسين لاستقلالها عن فرنسا بعد احتلال دام 132 عاما.

وكانت الجزائر قد استعادت أمس الأول الجمعة، رفات الشهداء بعد احتجازها بفرنسا لأكثر من 170 عاما، وجرت لها مراسم استقبال جنائزية مهيبة بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، تقدمها تبون، قبل نقلها إلى قصر الثقافة "مفدى زكريا"؛ حيث توافد أمس السبت آلاف الجزائريين لإلقاء النظرة الأخيرة على نعوش الشهداء والترحم عليهم.