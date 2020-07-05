عاجل.. الدولار يتراجع قرشين في جميع البنوك

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، تراجعًا آخرًا بقيمة قرش لتصبح جملة تراجعاته قرشين، اليوم الأحد، في كل البنوك وفق آخر تحديت لمواقع البنوك الإلكترونية.

ويباع ببنوك "الأهلي المصري، ومصر العقاري، المصري، الأهلي المتحد، والمصرف المتحد، والإمارات دبي الوطني، والتعمير والإسكان، وقطر الوطني، والمصرف العربي، وhsbc" بـ16.15 جنيه.

وسجّل سعر الشراء 16.05 جنيه، مقابل 16.17 جنيه و16.07 جنيه أمس.

فيما سجل بنك البركة أعلى سعر لبيع وشراء الدولار ليباع بـ 16.21 مقابل 16.11 جنيه للشراء.

وجاء بنكا الإسكندرية والمصرف العربي الدولي الأقل سعرا ليباع بـ16.14 مقابل 16.04 جنيه للشراء.