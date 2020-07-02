استمرار انهيار الليرة أمام الدولار ينذر بخيبة أمل الاقتصاد التركي

شهدت أسواق العملات في تركيا، اليوم، ارتفاعًا جديدًا في سعر الدولار الأمريكي واليورو أمام الليرة التركية، في ظل التوترات التي يشهدها سوق صرف العملات، مع تصاعد الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وذكرت صحيفة "سامان يولو" التركية، أنّ الليرة تواصل هبوطها أمام الدولار الأمريكي الذي سجل ارتفاعًا من 6.8483 إلى 6.8551 ليرة تركية، أما اليورو فما زال محافظًا على ثباته أمام الليرة من 7.7100 إلى 7.167.

وأضاف خبراء للصحيفة، أنّ تواصل ارتفاع الدولار أمام الليرة التركية لا ينذر بالخير أبدًا. وقد يتعرض الاقتصاد التركي للكثير من خيبات الأمل في الفترة المقبلة بسبب الانهيار الاقتصادي الذي سببه كورونا المستجد.