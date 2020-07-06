نشرة أخبار تركيا.. ترك سجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة للموت في سجن إسطنبول

قال متروبوليتان هيلاريون، رئيس إدارة بطريركية موسكو للعلاقات الكنسية الخارجية، إن الحفاظ على الفسيفساء البيزنطية في آيا صوفيا بإسطنبول سيكون موضع تساؤل في حال تحويل النصب التاريخي، الذي أصبح الآن متحفا، إلى مسجد.

وتعد كنيسة "آيا صوفيا" تحفة هندسية، ويعود بنائها إلى القرن السادس الميلادي، وبعد فتح القسطنطينية على أيدي العثمانيين عام 1453، تحولت الكنيسة إلى مسجد في القرن الخامس عشر.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن التلفزيون قوله: "إذا تم اتخاذ قرار تحويل المتحف إلى مسجد، فسيسبب حزن ضخم بين المسيحيين الأرثوذكس في جميع أنحاء العالم، آيا صوفيا هي موقع مقدس للمسيحيين".

وأضاف:"لا يمكننا العودة إلى العصور الوسطى الأن، نحن نعيش في عالم متعدد الأقطاب، نعيش في عالم متعدد الطوائف ونحتاج إلى احترام مشاعر المؤمنين".

القمع في تركيا: ترك سجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة للموت في سجن إسطنبول

ترك المسؤولون الأتراك ثلاثة سجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة محتجزين في نفس الجناح في سجن متريس في إسطنبول للموت، كما صرح المحامي جوليزار تونسر لوكالة ميزوبوتاميا الموالية للأكراد.

أشار تونسر إلى تراجع كبير في صحة إرجين أكتا، الذي فقد ذراعيه، وعبد الله توران، المصاب بالشلل الرباعي، وسردال يلدريم، وهو مصاب بشلل نصفي، مضيفا أن السجناء الثلاثة مهددين بالموت بسبب الإهمال المتعمد من قبل السلطات التركية.

قال تونسير إن أكتاش تلقى خمسة تقارير من معهد علوم الطب الشرعي تؤكد أن بقائه في السجن يشكل تهديد مباشر لحياته.

في المقابل رفضت المحكمة الدستورية التركية الاستئنافات المقدمة من أكتاش، مشيرة إلى الظروف الكافية التي وفرتها سلطات السجن.

يلوم العمال إهمال الإدارة في الانفجارات التي وقعت في مصنع الألعاب النارية التركي

بعد سلسلة من الانفجارات في مصنع للألعاب النارية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من مائة آخرين في شمال غرب تركيا يوم الجمعة، كان التركيز على جهود الإنقاذ قبل أن يبدأ التحقيق في كيفية وقوع الحادث وتحديد من المسؤول النهائي.

حسب موقع أحوال بينما ينتظر الجمهور التركي نتائج تحقيق أجرته وزارة الداخلية في الحادث خارج مدينة يوكاريتشاليكا في مقاطعة ساكاريا، رسمت المقابلات الإعلامية مع العاملين في المصنع صورة لمكان العمل مع معايير السلامة المتراخية وشعور العمال بالغضب بسبب الإهمال العام للمشرفين.

قدم العمال الكثير من التحذيرات إلى المشرفين من أن مخزون الألعاب النارية في المنشأة قد ينفجر بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الصيف، لكنهم قالوا إن الموظفين لم يستمعوا إلى تحذيراتهم، وبحسب ما ورد استمرت هذه التحذيرات لمدة أربعة أيام متتالية قبل الانفجارات.

حليف أردوغان: يجب أن تكون الحكومة ديكتاتورية

أفاد موقع دوفار أن زعيم الحزب الوطني التركي (حزب فاتان) دوغو بيرينشيك قد صرح إنه يؤيد خطوات الرئيس التركي الأخيرة لفرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف بيرينشيك أن الحكومة يجب أن تكون ديكتاتورية ضد "حريات الفساد والانحلال والابتذال والفجور".

وكان الرئيس أردوغان قد صرح في الأول من يوليو بأنه يرغب في السيطرة على أو إغلاق منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر، حيث تم استهداف ابنته إسراء البيرق في اليوم السابق.

استهدف بعض مستخدمي تويتر إسراء وزوجها ووزير المالية بيرات البيرق حول ولادة طفلهما الجديد بعد شائعات بأن الأخير كان غير مخلص.

فيديو: مباراة مصارعة استعراضية في الشارع للاحتجاج على الفساد والمحسوبية في تركيا

تصارع مسؤولان من الحزب الديمقراطي الليبرالي التركي خارج المقر الإقليمي العام لبنك فاكيف من أجل الاحتجاج على تعيين مصارع سابق في مجلس إدارة المؤسسة المالية، حسبما أفاد موقع دوفار التركي. وقد ترك المصارع السابق حمزة يرليكايا منصبه كمستشار للرئيس أردوغان للانضمام إلى مجلس بنك.

كان حزب التحرير الشعبي (HKP) قد قدم شكوى جنائية بشأن يرليكايا في 2 يوليو على أساس أنه قام بتزوير شهادات وأنه لا يستحق منصبه.

نشرت الصفحة الرسمية للحزب الديمقراطي الليبرالي تغريدة تقول:"قد تصارعنا أمام بنك فاكيف لنثبت مؤهلاتنا للتقدم إلى وظائف".

استطلاع جديد يؤكد تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية إلى 30%

كشف استطلاع عام أجرته شركة استطلاع متروبول ومقرها أنقرة أن حزب العدالة والتنمية، الذي كان في السلطة كحكومة حزب واحد منذ عام 2002، كان سيحصل على 30.3 في المائة من الأصوات على الصعيد الوطني في حال إجراء انتخابات في شهر يونيو.

في استطلاعات الرأي السابقة التي أجرتها متروبول، وصلت نسبة التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية 33.9 في المائة في فبراير، 33.7 في المائة في مارس، 32.8 بالمائة في أبريل، و30.7 بالمائة في مايو.

غرد البروفيسور أوزر سنكار، رئيس شركة الاستطلاع عند الإعلان عن نتائج الاستطلاع: "خسارة كبيرة في حزب العدالة والتنمية".

وبحسب الاستطلاع، شهد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي زيادة في تصويته في يونيو، حيث ارتفع إلى 21.7 بالمئة بدلا من 19 بالمئة في أبريل ومايو و 17.7 بالمائة في مارس.