تركيا تفرض الحجر الصحي على 7 مناطق في محافظة شانلي أورفا

فرضت السلطات التركية الحجر الصحي على 31 منزلًا في 7 مناطق بمحافظة شانلي أورفا، بسبب تفشي وباء كورونا بين الأهالي.

وأوضح محافظة شانلي أورفان في بيان رسمي لها، أن إجراءات الحجر شملت 83 منزلًا ببعض المناطق، بعد التأكد من إصابة 3 في "بيراجيك" و1 في "بوزوفا" و5 في "جيلان بينار" و13 في "أيوبية" و19 في "حليلية" و5 في "حران" و2 في "حلفان" و12 في "كاراكوبرو" و4 في "سيفراك" و3 في "سوروتش" و16 في "فيران شهير"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ومن جهة، كان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أعلن أن الوزارة سجلت 1.154 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس السبت، بمختلف أنحاء تركيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار قوجة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 204 ألف و610 إصابات، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 5206 حالة، بعد وفاة 20 مواطنًا أمس.