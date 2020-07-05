إعادة فتح دير سانت كاترين أول أغسطس

قررت إدارة دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، استمرار غلق الدير حتى الأول من أغسطس المقبل، على أن يجري فتحه أمام السائحين والزوار عقب انتهاء مدة الغلق، بحسب توني كازمياس، مستشار مطران الدير.

وأشار إلى أن القرار هدفه الحفاظ على حياة السائحين والرهبان والأساقفة بالدير، إجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الدير مغلق قرابة 3 أشهر منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث جرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم لكل ركن في الدير مع منع دخول أو استقبال وفود من خارجه.

ولفت إلى أن الحالة الصحية للمطران والأساقفة وجميع الرهبان جيدة، ولا يوجد بينهم حالات مصابة بفيروس كوفيد 19.

وأضاف: "الآباء والراهبان يقومون الآن بخدمة أنفسهم وتنظيف الدير وتوفير الطعام والشراب، خاصة أن معظمهم يجيدون الطهي والقيام بكل الحرف المنزلية، فهم اعتادوا على الحياة البرية حيث يقومون بالصلاة والتعبد في قبب جبلية في أعالي الجبال".

وأشار إلى أن قرار الغلق جرى اتخاذه، بعد مشاورات مع كل الأجهزة الأمنية والمعنية للحفاظ على حياة الرهبان.