لا خسائر مادية أو بشرية.. سيل متوسط بالقرب من دير سانت كاترين

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تعرضت سيل متوسط الشدة خلف دير سانت كاترين، بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة منذ أمس الخميس.

وأكد رئيس المدينة، أن السيل يسير في مجراه الطبيعي، ولم يترك أي خسائر مادية أو بشرية ، وتوقع حدوث سيول صباح اليوم الجمعة، عقب تجمع مياه الأمطار من الوديان والدروب الجبلية لتتحول إلى سيول.

وأضاف "العناني"، أن المدينة تتعرض لطقس سيئ منذ صباح أمس الخميس، وهطول لأمطار على فترات متقطعة نهارًا، وإن اشتدت حدتها مع حلول الليل .

وأشار إلى أنه جرى الدفع بجميع معدات الحملة الميكانيكية، ومعدات شركة المياه، لإزالة المياه التي تجمعت في الشوارع، مشيرًا إلى أن الوضع بالمدينة مستقر حتى الآن، ويجري متابعة الأوضاع بصفة مستمرة وإخطار مركز عمليات المحافظة بالمستجدات.