عبدالعال لـ رؤساء الهيئات الإعلامية: المهمة صعبة.. نتمنى لكم التوفيق

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أهمية دور الهيئات الإعلامية والصحفية، متمنيا التوفيق لها، وذلك عقب أداء رؤساء الهيئات اليمين الدستوري أمام البرلمان اليوم.

وقال عبدالعال في كلمته بالجلسة العامة اليوم، بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام: "المهمة صعبة والتحديات كبيرة، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الصحافة والإعلام، وفي ظروف الجائحة التي أثرت على مصر والعالم".

ووجّه عبدالعال الشكر لرؤساء الهيئات الإعلامية بعد أدائهم اليمين، قائلا: "أوجه الشكر باسمي وباسم أعضاء البرلمان، وكلنا ثقة أنّ القائمين على هذه الهيئات الإعلامية والصحفية سيؤدون الدور بكل كفاءة، وعلى رأسها شخصيات جديرة بالثقة، خاصة المجلس الأعلى للأعلام على رأسه شخصية صلبة، شهدت وقادت معارك كبيرة، وللحق والتاريخ هو أول من أعلن الحرب على الجماعة الإرهابية.

وتابع عبدالعال: "هناك حرب إعلامية تخوضها مصر، ولديكم القدرة والإمكانيات لمجابهة كل الحملات والحرب الإعلامية وأداء المهمة".

وطالب رئيس البرلمان، وزير الاعلام بإعادة التلفزيون المصري لسابق عهده، قبلة المنطقة ينهل منها كل الموطنين من تلك القنوات كما كانت".

كما دعا إلى العودة للقنوات الموجهة، التي كان لها دور كبير، مشيرا إلى أنّ العالم يسعى الآن لاستخدام الإعلام والقوى الناعمة، ومعظم الدول لها قنوات لهذا الغرض ولدينا كل الإمكانيات لذلك.