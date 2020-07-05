السجن 7 سنوات للسائق المتهم بالتسبب في وفاة طبيبات المنيا

قضت محكمة جنح الصف في الجيزة بمعاقبة السائق المتسبب في حادث طبيبات المنيا، الذي أسفر عن مصرع 4 طبيبات، وإصابة 13 أخريات، ووقع على طريق الكريمات، بالحبس لمدة 7 سنوات؛ لاتهامه بالقتل والإصابة الخطأ.

كانت نيابة الصف أحالت أوراق القضية إلى المحكمة، بعد تسلم تقرير مفتش الصحة بشأن الإصابات التي لحقت بالمجنى عليهن، إذ تنوعت ما بين كسور وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد.

وكشفت التحقيقات أن ضحايا حادث طريق الكريمات أطباء كانوا قادمين من محافظة المنيا؛ لحضور مؤتمر لوزارة الصحة والسكان، واصطدمت بهم سيارة نقل أدت لوقوع الحادث.